Драпеко заявила, что ей тяжело далась роль деревенской девушки

Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «Газете.Ru», что ей тяжело далась игра в сериале 1973-1983 годов «Вечный зов», но особенно непростой стала роль деревенской девушки Лизы Бричкиной из кинофильма «…А зори здесь тихие» (1972).

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По словам Драпеко, сложность понимания роли заключалась в происхождении героини. Девушка Лиза родилась в Брянской области в простой семье, при этом сама актриса жила в городе. «Никогда в жизни ни в какой деревне не жила, поэтому мне пришлось менять и внешность, и пластику, и, так сказать, работать с внутренним содержанием образа», — цитирует артистку издание.

Вместе с тем трудной для Драпеко стала роль Веры Инютиной из сериала «Вечный зов». Девушка имела отрицательные качества, непривычные для артистки. Несмотря на это, собеседница СМИ отметила, что ей было интересно переносить знакомые черты людей на персонажа. Также пришлось сильно менять внешность из-за того, что в сериале показано взросление Веры.

«В сериале было 33 главных роли, играли замечательные артисты рядом со мной и хотелось быть не хуже. Поэтому я очень внимательно относилась к тому, что говорил режиссер. Со мной работал режиссер Краснопольский. Мы очень много репетировали», — сказала Драпеко.

Она назвала «Вечный зов» «качественной и глубокой картиной с содержательными вопросами».