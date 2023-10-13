Нонна Гришаева — о театре, семье и сверкающих крыльях из детства

Нонна Гришаева оценила свои роли в кино и в жизни, рассказала о первых шагах на театральных подмостках и новых проектах.

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Нонна Гришаева приняла участие в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Ведущие программы — волшебный говорящий чайник Кипятоша и его подруга Веснушка — поинтересовались, почему в сериале «Папины дочки. Новые» ее героиня такая вредная.

«По-моему, я — классическая теща, — оценила свою новую роль актриса. — Бабушка там за порядком следит — она так и должна себя вести и быть строгой».

Новый семейный статус в реальной жизни актрисе только предстоит примерить. У Нонны Гришаевой двое взрослых детей — 27-летняя дочь Анастасия от первого брака и 16-летний сын Илья. На вопрос ведущих Детского радио, какой тещей она будет в реальной жизни, актриса ответила уверенно.

«Я не знаю, какая я буду теща, но свекровь я точно буду хорошая», — считает Нонна Гришаева.

По словам актрисы для этого есть все предпосылки, так как ее бабушки были замечательными. А мамина мама так вообще рукодельница, благодаря чему в советское время у юной Нонны были потрясающие наряды.

«Я помню свою первую роль. В 1 классе я играла бабочку-красавицу в «Мухе-Цокотухе» и нужны были крылья. Мой папа их выгнул из проволоки, а бабушка обтянула полупрозрачной тканью и наклеила на нее вырезанные из серебряной бумаги кругляшки. У меня были невероятные крылья. Ручная работа. Бабушка мне даже сшила пальто и шляпу с капором, обшитую мехом марабу. Я просто как кукла по Одессе ходила в изготовленных ею нарядах», — поделилась заслуженная артистка России.

Нонна также рассказала о репертуаре московского театра РОСТА в Царицыно, художественным руководителем которого она является. Один из спектаклей «Про мою маму и про меня» даже экранизировали, и он успел завоевать несколько наград на различных профессиональных кинофестивалях.

«Это семейный спектакль. Мы играем его уже 8 лет, и он до сих пор один из самых кассовых наших спектаклей. Он настолько успешный, что мы решили снять кино. Скоро будет премьера», — рассказала Гришаева.

В репертуаре театра есть спектакли для зрителей самых разных возрастных категорий, а в составе труппы немало детей. Юные слушатели Детского радио узнали, что регулярно проводятся кастинги, при помощи которых можно влиться в творческий коллектив.

«Каждый год мы набираем деток — это главные роли! В спектакле «Леди совершенство» главные герои — мальчик и девочка. В «Питер Пен» ведущего персонажа в детстве тоже играет ребенок. А для спектакля «Винни Пух» мы искали мальчика, который играет на саксофоне, так как наши артисты всё играют вживую…»