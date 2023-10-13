Лариса Шепитько: мистическая гибель знаменитой советской актрисы

Актриса и кинорежиссер Лариса Шепитько верила в потусторонний мир и реинкарнацию. Незадолго до своей гибели она уже чувствовала приближение смерти и часто говорила об этом близким. Да и известная прорицательница Ванга только укрепила в актрисе мысль о скорой трагедии.

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Встреча с Климовым

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Лариса Ефимовна Шепитько появилась на свет на Украине, в городе Артемовске в 1938 году. Природа наградила Ларису не только неземной красотой, но и необыкновенным талантом. Поэтому неудивительно, что никому неизвестная девушка с периферии поступила в один из самых престижных вузов страны ВГИК с первого раза. Выбор Ларисы пал на режиссерский факультет.

Во время съемок своего первого фильма «Зной» в начале 1960-х годов Шепитько сблизилась с выпускником того же ВГИКа, будущим знаменитым режиссером Элемом Климовым. В 1963 году молодые люди зарегистрировали свои отношения. С тех пор между супругами возникнет мистическая, незримая связь, благодаря которой Климов, находясь за несколько километров от своей Ларисы, буквально увидит ее смерть.

Зеленое сукно

Несмотря на то, что Шепитько родилась и прожила всю свою жизнь в Советском Союзе, где, как известно, всегда пропагандировался исключительно атеизм, она свято верила в существование души. Лариса была уверена в том, что после смерти прежнего тела душа переселяется в новое. Она чувствовала, что и с ней подобное происходило не раз.

Бывая в абсолютно незнакомых местах, режиссер нередко утверждала, что уже когда-то видела окружавшую ее обстановку. А однажды она, будучи в каком-то доме, сказала, что в прошлой жизни играла там в карты и точно знает, что стол, в тот момент накрытый скатертью, оббит зеленым сукном. Скатерть сняли: сукно действительно было и действительно зеленого цвета.

Пророчества

Когда Шепитько взялась за работу над новой картиной по повести Распутина «Прощание с Матерой», она вдруг заявила друзьям, что это ее последний фильм. Те, конечно, не восприняли ее слова всерьез, но Лариса Ефимовна оказалась настолько точна, что даже не успела доснять эту картину.

Незадолго до гибели Шепитько встречалась и с популярной в те годы болгарской прорицательницей Вангой. Старушка поведала Ларисе, что ее ждет скорая и быстрая смерть. Так как режиссер почти без оглядки верила во всевозможные мистические вещи, она нисколько не усомнилась в словах Ванги и тут же попросила свою подругу присмотреть за сыном, если с ней что-нибудь случиться.

2 июля 1979 года автомобиль «Волга», в котором ехала съемочная группа «Матеры» во главе с Ларисой Шепитько, вырулил на встречную полову и врезался в грузовик. Возможно, шансов выжить у пассажиров «Волги» было бы больше, если бы грузовик не оказался доверху набит кирпичами. При столкновении они вывалились из кузова и просто погребли под собой машину с режиссером, оператором, художником и их ассистентами.

Примечательно, что в это же самое время супруг Шепитько Элем Климов спал. И ему приснилось, что его жена погибает в автокатастрофе.