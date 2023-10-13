Умер лауреат двух "болливудских "Оскаров" Гангадхаран

Параяруканди Веттат Гангадхаран - значимый индийский режиссер и кинопродюсер, прославившийся, в частности, классической комедией 1971 года "Женатый холостяк".

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На его счету - десятки номинаций и наград, включая два национальных аналога премии "Оскар". А так же три премии Asianet Film Awards, в том числе - награда за прижизненные достижения.

Артист был основателем компании Grihalakshmi Productions. Его последний проект датирован текущим годом.