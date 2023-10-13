Умер лауреат двух "болливудских "Оскаров" Гангадхаран
Параяруканди Веттат Гангадхаран - значимый индийский режиссер и кинопродюсер, прославившийся, в частности, классической комедией 1971 года "Женатый холостяк".
На его счету - десятки номинаций и наград, включая два национальных аналога премии "Оскар". А так же три премии Asianet Film Awards, в том числе - награда за прижизненные достижения.
Артист был основателем компании Grihalakshmi Productions. Его последний проект датирован текущим годом.
Об уходе П. В. Гангадхарана сегодня рано утром сообщает Deccan Herald со ссылкой на источник в семье кинематографиста. Как отмечено, 80-летний продюсер ушел из жизни в частном госпитале, где проходил лечение "от ряда недугов".