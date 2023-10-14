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Звезда «Бэтмена» объявил об уходе из кино

Британский актер Майкл Кейн, в марте 2023 года отпраздновавший 90-летие, объявил об уходе из кино. Его новое интервью радио "Би-би-си" цитирует Page Six.

Звезда «Бэтмена» объявил об уходе из кино
© Газета.Ru

"Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел", - сказал звезда "Бэтмена".

В 2023 году должен выйти последний фильм с участием Кейн - "Великий беглец" Оливера Паркера. В нем Кейн играет ветерана Второй Мировой войны, сбегающего из дома престарелых, чтобы попасть на годовщину высадки в Нормандии.

"Я подумал: у мены были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдет это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних", - размышляет он.

Кейн понимает, что главные роли не достаются пожилым артистам.

"Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить", - сказал Кейн, до "Великого беглеца" отклонивший три предложения съемок.

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