Звезда «Бэтмена» объявил об уходе из кино
Британский актер Майкл Кейн, в марте 2023 года отпраздновавший 90-летие, объявил об уходе из кино. Его новое интервью радио "Би-би-си" цитирует Page Six.
"Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел", - сказал звезда "Бэтмена".
В 2023 году должен выйти последний фильм с участием Кейн - "Великий беглец" Оливера Паркера. В нем Кейн играет ветерана Второй Мировой войны, сбегающего из дома престарелых, чтобы попасть на годовщину высадки в Нормандии.
"Я подумал: у мены были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдет это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних", - размышляет он.
Кейн понимает, что главные роли не достаются пожилым артистам.
"Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить", - сказал Кейн, до "Великого беглеца" отклонивший три предложения съемок.