Умерла звезда сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори
14 октября в Лос-Анджелесе ушла из жизни американская актриса театра, кино и телевидения Пайпер Лори.
Лори - трижды номинантка "Оскара", лауреат "Эмми", "Золотого глобуса" и еще десятка наград. На счету артистки порядка 170 проектов, но многие помнят ее именно как Кэтрин Мартелл (и т.н. мистера Тохамура) в сериале Линча "Твин Пикс".
Лори, настоящее имя которой - Розетта Джейкобс, отошла на 92-м году жизни. Об этом IndieWire рассказал ее бывший муж, сценарист и продюсер Джо Моргенштерн.
Джейкобс родилась в Детройте, Мичиган. Имя сменила после того, как в 1949-м перебралась в Голливуд и подписала контракт с Universal. Экранный дебют - на следующий год, в "Луизе".
Внушительный список работ Лори включает "Поющих в терновнике" 1983-го, "Кэрри" 1977-го, "Возвращение в страну Оз", "Факультет" Родригеса, фильмы и сериалы "Хэшер", "Детектив Раш", "Сумеречная зона" (80-х), "Мертвые, как я", "Свидание со смертью".