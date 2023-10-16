Умерла звезда сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори

14 октября в Лос-Анджелесе ушла из жизни американская актриса театра, кино и телевидения Пайпер Лори.

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Лори - трижды номинантка "Оскара", лауреат "Эмми", "Золотого глобуса" и еще десятка наград. На счету артистки порядка 170 проектов, но многие помнят ее именно как Кэтрин Мартелл (и т.н. мистера Тохамура) в сериале Линча "Твин Пикс".

Лори, настоящее имя которой - Розетта Джейкобс, отошла на 92-м году жизни. Об этом IndieWire рассказал ее бывший муж, сценарист и продюсер Джо Моргенштерн.