Умерла актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори

Актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни
Американская актриса Пайпер Лори ушла из жизни на 92-м году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы Марион Розенберг.
По словам представителя, Лори умерла утром 14 октября в Лос-Анджелесе. Она добавила, что актриса уже в течение нескольких лет имела проблемы со здоровьем.
Пайпер Лори была трижды номинирована на премию "Оскар". Она наиболее известна по фильмам "Кэрри" и "Мошенник", а также по своей роли в сериале "Твин Пикс".