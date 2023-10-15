Умерла актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори

Американская актриса Пайпер Лори ушла из жизни на 92-м году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы Марион Розенберг.

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По словам представителя, Лори умерла утром 14 октября в Лос-Анджелесе. Она добавила, что актриса уже в течение нескольких лет имела проблемы со здоровьем.