Альберт Асадуллин исполнит роль Света в мюзикле "Синяя птица"

Санкт-Петербургский Детский музыкальный театр "Зазеркалье" выпускает мюзикл "Синяя птица" по мотивам пьесы Мориса Метерлинка. Премьера - 28 и 29 октября.

© Российская Газета

Это рождественская история о том, как брат и сестра Тильтиль и Митиль по просьбе феи Бирюлины отправляются на поиски волшебной Синей птицы, чтобы спасти ее внучку. Героям предстоит выдержать немало испытаний.

Видео дня

Специально для "Зазеркалья" музыку написал композитор Сергей Плешак, а либретто - драматург Николай Голь - петербургские авторы, давно сотрудничающие с этим театром. Режиссер-постановщик - художественный руководитель "Зазеркалья" Александр Петров.

В спектакле участвует Альберт Асадуллин, звезда отечественной эстрады, солист первой советской рок-оперы. Он станет своеобразным ведущим, протагонистом, который проведет зрителей по смысловым лабиринтам сказки. В роли Света также будут выступать популярный артист мюзиклов Антон Авдеев и молодой солист театра "Зазеркалье" Максим Казаков.

Как известно, "Синяя птица" - сказка для детей и взрослых. Философская, многослойная, с удивительными метафорами.

Справка "РГ"

Пьеса бельгийского писателя и драматурга Мориса Метерлинка "Синяя птица", созданная в 1905 году, имела огромный успех во всем мире, в том числе в России: легендарный спектакль МХТ был поставлен Станиславским в 1908 году и по сей день сохраняется в репертуаре этого театра. До сих пор пьеса Метерлинка привлекает многие театры, даря постановщикам неисчерпаемые смыслы.

По замыслу Метерлинка, Синяя птица - это символ Счастья, которое люди ищут повсюду: в дальних странах и в несбыточных мечтах, в прошлом и будущем, призывая на помощь темные и светлые силы и не замечая, что Счастье находится рядом с нами, в наших руках, в собственном доме. По словам Метерлинка, "быть мудрым - значит прежде всего научиться быть счастливым для того, чтобы в то же время научиться придавать всё меньше значения тому, что есть само по себе счастье". Счастье искать не надо - важно уметь его увидеть, потому что оно везде и повсюду, как солнечный свет, оно внутри нас самих, в нашей душе.

В спектакле также участвует Детская студия Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра "Синяя птица".

Кстати