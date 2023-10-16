Анджела Лэнсбери — имя, которое знакомо многим благодаря ее замечательной работе в культовом телесериале "Она написала убийство". За роль в этой многосерийной киноленте она выиграла "Золотой глобус" целых четыре раза, установив рекорд по количеству номинаций. Но успех этого проекта лишь одна из множества ярких страниц в ее богатой карьере в мире кино и театра. В честь ее дня рождения, 16 октября, "Рамблер" расскажет о других выдающихся работах артистки.

"Газовый свет" (1944)

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Действие фильма разворачивается в Лондоне 1875 года. Пола, главная героиня, отправляется в Италию после убийства своей тети, известной оперной певицы. После десяти лет отсутствия она возвращается и выходит замуж. Но ужасы, связанные с прошлым, начинают преследовать ее, и она начинает испытывать галлюцинации и теряет память. Казалось бы, причина в собственной психике Полы, но на самом деле муж Полы пытается свести ее с ума, и помогает ему в этом молодая горничная.

Анджела Лэнсбери сыграла роль молодой горничной, и ее дебют на большом экране был невероятно успешным. Она была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана". Интересно, что название фильма "Газовый свет" и его загадочный сюжет вдохновили создателей термином "газлайтинг," описывающим форму психологического насилия, при котором человека заставляют сомневаться в собственной адекватности.

"Портрет Дориана Грея" (1945)

Экранизация романа Оскара Уайльда, рассказывающая историю молодого Дориана Грея, чья красота поражает всех вокруг. Он соглашается продать душу, чтобы сохранить молодость, а следы времени остаются на его портрете. Однако с каждым злодеянием и пороком, его красота убивает его душу и меняет портрет.

Анджела Лэнсбери сыграла роль певицы Сибиллы Вейн, и после была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". Примечательно, что именно эта экранизация считается одной из самых знаменитых версий романа.

"Маньчжурский кандидат" (1962)

Этот фильм рассказывает историю Раймонда Шоу, командира американского отряда во время Корейской войны в 1952 году. После спасения себя и своего отряда, Шоу получает Медаль Почета и возвращается в США. Его мать, Элеонор Айлин, пытается использовать героизм сына для продвижения политической карьеры своего второго мужа. Однако Раймонд не помнит многих событий из битвы в Корее.

Анджела Лэнсбери предстала в киноленте в образе матери Раймонда Шоу. За эту роль она была номинирована на "Оскар".

"Набалдашник и метла" (1971)

События этого фильма разворачиваются во времена бомбардировок Лондона в 1940 году. Двое детей оказываются в доме мисс Эглантин Прайс, которая оказывается ведьмой. Чтобы сберечь свой секрет, она дарит им волшебные предметы, включая набалдашник, который позволяет им летать на своей кровати.

Анджела Лэнсбери сыграла роль мисс Прайс в этой забавной и волшебной истории. Фильм был удостоен "Оскара" за лучшие визуальные эффекты.

"Смерть на Ниле" (1978)

Этот фильм, основанный на романе Агаты Кристи, рассказывает о загадочном убийстве на пароходе по Нилу. Джеклин, Линнет и Эркюль Пуаро оказываются втянутыми в расследование, когда молодую наследницу Линнет убивают на борту парохода.

Анджела Лэнсбери сыграла роль писательницы Саломеи Оттерборн. Этот фильм стал одной из многочисленных экранизаций произведений Агаты Кристи.

"Она написала убийство" (1984-1996)

В этом долгосрочном телесериале, Анджела Лэнсбери сыграла Джессику Флетчер, бывшую учительницу английского языка, которая начинает писать детективы после выхода на пенсию. Но ее путешествия и книги приносят ей не только славу, но и загадочные убийства, которые она расследует.