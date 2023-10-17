Актриса из "Твин Пикс" скончалась в США
В США скончалась Пайпер Лори, звезда сериала "Твин Пикс". Ей был 91 год.
В США скончалась актриса Пайпер Лори. Ей был 91 год. Ее смерть подтвердила ее агент, отметив, что актриса имела выдающийся талант и была замечательным человеком. Она была известна по роли в культовом сериале "Твин Пикс" (1990–2017 год).
Пайпер Лори трижды номинировали на премию "Оскар" –за роли в фильмах "Бильярдист" (1961 год), "Кэрри" (1976 год) и "Дети тишины" (1986 год). За роль в "Твин Пикс" актриса получила премию "Золотой глобус", передает ТАСС.