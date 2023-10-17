Актриса из "Твин Пикс" скончалась в США

В США скончалась актриса Пайпер Лори. Ей был 91 год. Ее смерть подтвердила ее агент, отметив, что актриса имела выдающийся талант и была замечательным человеком. Она была известна по роли в культовом сериале "Твин Пикс" (1990–2017 год).