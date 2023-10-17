Что стало с актерами культового сериала «Рабыня Изаура»

Луселия Сантус — Изаура дус Сантус (66 лет) До съемок в «Рабыне Изауре» Луселия Сантус не имела опыта на телевидении, но все же смогла пройти прослушивание. Главная роль в сериале сделала актрису звездой мирового масштаба и определила ее карьеру на годы вперед. Она получила множество предложений и снялась в десятках фильмов и сериалов (среди них — «Глупый Купидон», «Сеньорита», «Кармен»). В качестве режиссера работала над двумя документальными фильмами — «Точка изменений: Китай сегодня» (1996) и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел» (2000). В браке с композитором и дирижером Джоном Нешлингом у Сантус родился сын — актер Педро Нешлинг, а в 2017 году актриса стала бабушкой. Сейчас супруги в разводе. В 2020 году впервые за 10 лет актриса вернулась к съемкам — вместе с коллегой по «Рабыне Изауре» и другом Эдвином Луизи они снова сыграли супружескую пару в португальском сериале «По лезвию ножа». После этого актриса не снималась. Она активно ведет соцсети, занимается благотворительностью и освещает проблему вырубки леса. По вероисповедания Сантус — буддистка, она дружит с кришнаитами и посещает кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро.