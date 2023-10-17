«Сравнения с братом действуют на нервы». Хоакин Феникс — о личном и работе

Актер рассказал о личной жизни, ненависти к работе и вегетарианстве.

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Выходец из семьи российских иммигрантов, музыкант, борец за права животных и, конечно же, актер Хоакин Феникс — личность неоднозначная, и он не боится показаться странным. Сегодня мы собрали самые интересные его цитаты.

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О работе

Я делал перерывы в профессии, когда переставал ощущать в ней трудности. Когда начинал ощущать, что мне легко и просто. Когда вызовов и препятствий в актерстве просто не оставалось. Мне трудно вживаться в роль и отпускать свою жизнь, забывать те вещи, которые определяют тебя как личность.

Повседневная рутина, какой бы скучной она ни была, делает нас стабильными. Причина, по которой я продолжаю сниматься, — ненависть к последней своей роли. Обычно мне так не нравится образ, который я создаю, что мне приходится перекрывать эту работу последующей.

О брате

У меня нет ни малейшего желания говорить о моем покойном брате в разрезе сравнения меня с ним. Он был выдающимся актером и прекрасным человеком. Но он — не я. Когда-то мы с Ривером договорились, что будем стареть вместе. Но теперь я один, и часто мне кажется, что больше всего на свете мне нужно поговорить с ним. Снова и снова. Ривер был тем, кто помог мне поверить в себя и свой талант. Он говорил мне, что я стану куда более великим, чем он, и, несмотря на то, что я в это не верю, все свои награды я посвящаю только ему.

О животных

Соблюдение прав животных — часть моей повседневной жизни. Когда вы подаете пример, вы создаете в своем окружении определенный уровень осознанности. От человека не требуется никаких сил, ровным счетом ничего, чтобы быть добрым к животным. Я стал вегетарианцем в детстве, когда увидел, как убивают скот. Животное из подвижного и сражающегося превратилось в мертвую массу.

О личном