Умерла актриса Джоанна Мерлин
Ушла из жизни Джоанна Мерлин, американская актриса театра, кино и сериалов, сценаристка, продюсер и кастинг-директор.
На экранном счету Мерлин более шести десятков проектов. В частности, она известна как судья Лена Петровская из франшизы "Закон и порядок".
Как актриса кино Джоанна дебютировала еще в середине 50-х годов: "Десять заповедей" - с Бриннером и Хестоном, мыльная опера "Все мои дети", "Весь этот джаз" (медсестра Пирс), сериалы "Удивительные истории" и "Закон Лос-Анджелеса", "Князь тьмы" Карпентера, "Мистическая пицца", культовое шоу "Северная сторона" - список вполне представительный.
Мерлин, бывшая также и признанной звездой Бродвея (оригинальный "Скрипач на крыше", например) умерла в Лос-Анджелесе в воскресенье на 93-м году жизни. Ее некролог опубликовала в соцсети Актерская программа для выпускников Нью-Йоркского университета, где актриса преподавала с конца 90-х. Причина не названа.
Джоанна Ратнер (настоящая фамилия) родилась в 1931 году в Чикаго. Обе ее дочери, Рэйчел и Джули, пошли по стопам матери. Джули, в частности, сыграла Памелу в "Во все тяжкие" и работала с матерью на "Законе и порядке".