Умерла актриса Джоанна Мерлин

Ушла из жизни Джоанна Мерлин, американская актриса театра, кино и сериалов, сценаристка, продюсер и кастинг-директор.

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На экранном счету Мерлин более шести десятков проектов. В частности, она известна как судья Лена Петровская из франшизы "Закон и порядок".

Как актриса кино Джоанна дебютировала еще в середине 50-х годов: "Десять заповедей" - с Бриннером и Хестоном, мыльная опера "Все мои дети", "Весь этот джаз" (медсестра Пирс), сериалы "Удивительные истории" и "Закон Лос-Анджелеса", "Князь тьмы" Карпентера, "Мистическая пицца", культовое шоу "Северная сторона" - список вполне представительный.

Мерлин, бывшая также и признанной звездой Бродвея (оригинальный "Скрипач на крыше", например) умерла в Лос-Анджелесе в воскресенье на 93-м году жизни. Ее некролог опубликовала в соцсети Актерская программа для выпускников Нью-Йоркского университета, где актриса преподавала с конца 90-х. Причина не названа.