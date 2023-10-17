Звезда «Реальных пацанов» объяснил свой отказ возвращаться в «Елки»

Звезда сериала «Реальные пацаны» отметил, что уже возвращался во франшизу в качестве режиссера. Он снимал эпизод про программистов из Перми в восьмой части «Елок». Однако Богданов был расстроен тем фактом, что монтировал новеллу не он. «Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в "Елки-9", я сказал: "Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня"», — заявил артист.