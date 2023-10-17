Тимоти Шаламе восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик» во время съемок «Дюны 2»
Недавно Тимоти Шаламе рассказал, что во время съёмок «Дюны 2» восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик». Также он купил все места на сеанс картины в одном из кинотеатров Будапешта, чтобы её оценили весь актёрский состав и съёмочная группа.
Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.
К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.
Премьера второй части «Дюны» ожидается 14 марта 2024 года.