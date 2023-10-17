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Тимоти Шаламе восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик» во время съемок «Дюны 2»

Недавно Тимоти Шаламе рассказал, что во время съёмок «Дюны 2» восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик». Также он купил все места на сеанс картины в одном из кинотеатров Будапешта, чтобы её оценили весь актёрский состав и съёмочная группа.

Шаламе восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик» во время съемок «Дюны 2»
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Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.

Премьера второй части «Дюны» ожидается 14 марта 2024 года.

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