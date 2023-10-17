Шаламе восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик» во время съемок «Дюны 2»

Недавно Тимоти Шаламе рассказал, что во время съёмок «Дюны 2» восемь раз посмотрел «Топ Ган: Мэверик». Также он купил все места на сеанс картины в одном из кинотеатров Будапешта, чтобы её оценили весь актёрский состав и съёмочная группа.