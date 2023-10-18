Умер актер Николай Ващилин

Ушел из жизни Николай Ващилин, советский каскадер и актер, постановщик трюков.

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Ващилин, в частности, работал на "Д'Артаньяне и трех мушкетерах", где сыграл одного из гвардейцев кардинала.

Актерский дебют Ващилина состоялся в 1964-м - стражник в "Гамлете" со Смоктуновским. Артист сыграл анархиста в "Интервенции", снялся в "Проверке на дорогах", "Легенде о Тиле", "Стрелах Робин Гуда" (Билл), "Острове сокровищ", других знаковых фильмах.

Николай Ващилин родился в 1947 году. Плотно занимался спортом, был призером первенств и чемпионатов.