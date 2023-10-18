Умер актер Николай Ващилин
Ушел из жизни Николай Ващилин, советский каскадер и актер, постановщик трюков.
Ващилин, в частности, работал на "Д'Артаньяне и трех мушкетерах", где сыграл одного из гвардейцев кардинала.
Как каскадер и постановщик трюков отметился в десятках лент, начиная с дебюта в "Неуловимых мстителях" в 1966-м. В списке - "Республика ШКИД","Три толстяка","Белое солнце пустыни" (член банды Абдуллы), "Любовь Яровая", "12 стульев" в версии Гайдая, "Сломанная подкова", "Звезда пленительного счастья","Они сражались за Родину","Сталкер", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", картины Никиты Михалкова.
Актерский дебют Ващилина состоялся в 1964-м - стражник в "Гамлете" со Смоктуновским. Артист сыграл анархиста в "Интервенции", снялся в "Проверке на дорогах", "Легенде о Тиле", "Стрелах Робин Гуда" (Билл), "Острове сокровищ", других знаковых фильмах.
Николай Ващилин родился в 1947 году. Плотно занимался спортом, был призером первенств и чемпионатов.
Ващилин умер еще летом, но профильные ресурсы обратили на это внимание только сейчас.