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Актеры, которым было запрещено менять свою внешность: видео

Когда актеры подписывают контракт на съемки в фильме или сериале, им часто запрещают вносить какие-либо значительные изменения в свою внешность в течение всего срока производства картины.

Это делается для того, чтобы сохранить образ персонажа на протяжении всего фильма.

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Например, актеры фильмов о Гарри Поттере на протяжении 12 лет не могли ни по каким предлогом менять свой внешний вид.

Но иногда, чтобы добиться успеха в кино, актерам приходится обращаться к пластическим хирургам.

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