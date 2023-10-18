Актеры, которым было запрещено менять свою внешность: видео
Когда актеры подписывают контракт на съемки в фильме или сериале, им часто запрещают вносить какие-либо значительные изменения в свою внешность в течение всего срока производства картины.
Это делается для того, чтобы сохранить образ персонажа на протяжении всего фильма.
Например, актеры фильмов о Гарри Поттере на протяжении 12 лет не могли ни по каким предлогом менять свой внешний вид.
Но иногда, чтобы добиться успеха в кино, актерам приходится обращаться к пластическим хирургам.
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