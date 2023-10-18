Умер актер из сериала "Дежурная аптека" Хесус Гусман
16 октября в родном Мадриде скончался Хесус Гусман. Гусман - испанский актер театра, кино и ТВ и сценарист, дебютировавший на сцене еще в 1935 году, в девять лет - в труппе своих родителей.
На экранном счету артиста порядка 155 фильмов и масса сериалов. Нашему зрителю он знаком, в частности, по ситкому "Дежурная аптека".
Гусман, "одно из самых узнаваемых лиц испанского кино и ТВ", как сказано в некрологе, отошел на 98-м году жизни. Об этом сообщает Artistas Interpretes. Причина не называется.
Хесус Гусман Гарета снимался с середины 50-х, параллельно какое-то время занимаясь своим кукольным театром в Мадриде. В его гигантской фильмографии - "Вы можете быть убийцей", "Новая Золушка", "Человек и кольт", "Пистолет для сотни могил", "Смерть на высоком холме", "Парочка убийц", "Ноги змеи", "Вы должны мне одну смерть".