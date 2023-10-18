Умер актер из сериала "Дежурная аптека" Хесус Гусман

16 октября в родном Мадриде скончался Хесус Гусман. Гусман - испанский актер театра, кино и ТВ и сценарист, дебютировавший на сцене еще в 1935 году, в девять лет - в труппе своих родителей.

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На экранном счету артиста порядка 155 фильмов и масса сериалов. Нашему зрителю он знаком, в частности, по ситкому "Дежурная аптека".

Гусман, "одно из самых узнаваемых лиц испанского кино и ТВ", как сказано в некрологе, отошел на 98-м году жизни. Об этом сообщает Artistas Interpretes. Причина не называется.