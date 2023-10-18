Скончался актер Евгений Артемьев

Его нежность и трепетность, доброта и понимание не всегда помогали в новом его качестве, где порою нужно было применить жесткость и бескомпромиссность. Тем не менее Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте, — говорится в сообщении.