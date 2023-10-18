Скончался актер Евгений Артемьев

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
Российский актер Евгений Артемьев скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором служил актер.
Его нежность и трепетность, доброта и понимание не всегда помогали в новом его качестве, где порою нужно было применить жесткость и бескомпромиссность. Тем не менее Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте, — говорится в сообщении.
Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В 1981 году он окончил ЛГИТМиК, где учился на курсе народного артиста СССР Рубена Агамирзяна.
В том же году Артемьев исполнил одну из самых ярких своих ролей в кино — друга главного героя в одной из новелл фильма «Два друга». Новелла, в которой сыграл Артемьев, была экранизацией рассказа Евгений Евтушенко.
Также телезрителям Евгений Артемьев известен по работе во многих популярных сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Хроники убойного отдела».