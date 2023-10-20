В каждой профессии есть свои минусы, и актерское искусство – не исключение. Кристина Асмус рассказала в личном блоге, что она не любит в своем ремесле.

Больше всего актриса ненавидит ночные смены. В антирейтинг также вошли "халтура" и ситуации, когда артист играет и выворачивает душу, а за кадром в этот момент кто-то занимается своими делами: в качестве примера Асмус привела поедание бутерброда.

"А еще я лютую от выработки 10 минут в день, не люблю репетиции-съемки и когда в унизительных историях киношники называют конкретные фамилии".

Но и это не весь список. Во время съемок актеры постоянно взаимодействуют друг с другом, но такое сотрудничество не всегда бывает приятным, отмечает актриса.

Так, например, она не в восторге от коллег по цеху, которые не уделяют достаточно времени подготовке к съемкам и не соблюдают правила гигиены.

"... Ну и когда партнеры не учат текст или зубы не чистят перед поцелуем в кадре. Но ночные смены – хедлайнер. По мне уж лучше сложнейший монолог с истериками в 8 утра, а не вот это вот все".