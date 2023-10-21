Американская актриса Джуди Балабан умерла вскоре после своего 91-го дня рождения

Через неделю после своего 91-летия скончалась американская писательница, актриса и профессиональная голливудская тусовщица Джуди Балабан.

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Умерла она в Лос-Анджелесе в госпитале. Об этом сообщила СМИ подруга артистки, писательница и режиссер Кэри Бошан.

Джуди, помимо прочего, написала книгу "Подружки невесты" - о Грейс Келли. Балабан была подружкой невесты актрисы на ее свадьбе с Ренье III, князем Монако, в апреле 1956-го.

У самой Балабан случилась вереница громких романов и три брака, кончавшихся разводами - с актерами Энтони Франчоза и Доном Квизом и с продюсером Джеем Кантером. Да и в целом жизнь у женщины была эффектной. О чем она неоднократно рассказывала в документальных лентах.

Джуди Роуз Балабан родилась в еврейской семье в Чикаго по сути с золотой ложкой во рту: отец, режиссер Барни Балабан, был президентом Paramount с 1936 по 1964 год. А до того - владельцем сети кинотеатров. Братья - джазмен Леонард Балабан, продюсер и режиссер Берт Балабан (сводный).