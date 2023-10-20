Скромное обаяние Леонида Куравлева: актер, который никогда не давал интервью

Мастер эпизодов и импровизаций, любимец публики и вдохновитель режиссеров. Яркий, узнаваемый, харизматичный. Леонид Куравлев посвятил кинематографу 60 лет и воплотил на экране больше 250 образов и характеров. Несмотря на всесоюзную популярность, народный артист РСФСР всегда оставался человеком исключительной скромности и не любил говорить о себе. Он избегал общения с журналистами и крайне редко давал интервью. Тем не менее MIR24.TV собрал несколько интересных высказываний актера, иллюстрирующих значимые эпизоды его биографии.

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Смотрите х/ф «Не было печали» с Леонидом Куравлевым в главной роли 21 октября в 07:25 на телеканале «МИР».

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О детстве

«Детство, оно всегда счастливое, даже такое, какое у меня было. Ощущение счастья, оно всегда остается за детством».

За этими словами кроются горькие воспоминания артиста. В детские годы Леониду Куравлеву пришлось пережить долгую разлуку с матерью. Женщину арестовали по ложному доносу и сослали на работы в Казахстан, где она трудилась на металлургическом заводе. Лишь спустя семь лет ей удалось воссоединиться с сыном. Ради этого семье пришлось переехать из Москвы в маленький, занесенный снегами поселок в Мурманской области. Там мальчик провел несколько лет, пока его матери не разрешили снова вернуться в столицу.

О пути в профессию

«Я учился в очень талантливом классе, заканчивая десятилетку. У нас семь медалистов золотых и серебряных было. Но в семье не без урода, как известно. У меня с математикой очень плохо. При слове «синус-косинус» я мог потерять сознание».

Куравлев до самого выпускного не мог определиться, куда податься после школы. Попытать удачу во ВГИКе ему предложила двоюродная сестра: «Попробуй, там никакой математики». Родственница и сама хотела поступить в театральное, но у нее не получилось пройти конкурс. Леню комиссия тоже приняла не сразу, поступить на актерское парень смог только со второго раза.

О Шукшине

«Мне повезло с Василием Макаровичем Шукшиным. Он снял картину «Живет такой парень» и определил мою счастливейшую судьбу в кинематографе. Это моя самая любимая картина не потому, что она принесла мне славу и я сразу стал нарасхват, а потому что это народное кино».

Действительно, образ шофера Пашки Колокольникова – простого как пять копеек, наивного, бескорыстного, с душой нараспашку – советские зрители полюбили сразу и безоговорочно. Эта роль удивительно подходила Куравлеву, и Шукшин понял это моментально. Он поверил в начинающего артиста и, по сути, «дал ему путевку» в большое кино. За это Леонид Вячеславович был благодарен ему всю жизнь. Василий Шукшин стал для Куравлева не только любимым режиссером, но и близким другом, в честь которого актер потом назвал своего сына.

О популярности

«Мне лишней популярности не надо. Она у меня есть, добротная, хорошая. С тем и уйду из этого мира».

Большинству зрителей Леонид Куравлев запомнился как мастер комедии. Сегодня без приключений харизматичного вора Милославского, которого актер сыграл в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», не обходится ни один телевизионный Новый год. Не менее звездными оказались перевоплощения артиста в разгильдяя Афоню из одноименной драмы, Шуру Балаганова из «Золотого теленка», Хому Брута из «Вия», гестаповца Айсмана из «Семнадцати мгновений весны». На счету Леонида Куравлева сотни глубоких, разноплановых ролей, безусловная любовь зрителей и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

О современном кино

«Меня не перестали звать в кино, я сам отказываюсь играть в современном кино. Те сценарии, которые мне сегодня предлагают, не соответствуют тем высоким стандартам, которые были в нашем советском кинематографе».

В 80-е годы Куравлев все еще находился на пике славы. В этот период вышли картины с его участием «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная», «Мы, нижеподписавшиеся». Артист снимался в пяти и больше картинах ежегодно. А потом случился развал Советского Союза, ушел из жизни Леонид Гайдай, сыгравший ключевую роль в судьбе Куравлева, и тот перестал появляться на экранах. Леонид Вячеславович без колебаний отклонял даже выгодные предложения.

В качестве исключения в 2009 году актер снялся в детской сказке Вадима Соколовского «Книга мастеров» – особо ценным для Куравлева тогда стало то, что картина понравилась его троим внукам. Последняя роль датируется 2014 годом – он сыграл священнослужителя в фильме Александра Андраникяна «Весь этот джем».

О любви

«Любовь – это такая зараза… Но со временем она проходит безо всяких лекарств. И у нас прошла. Пошла на посадку. Нина стала для меня мамой, а я для нее ребенком. Но я любил ее до последнего дня и люблю до сих пор».