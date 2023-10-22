Актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни

На 88-м году ушла из жизни актриса Лидия Дымова. О ее смерти сообщила пресс-служба о чем сообщили в управлении культуры Сызрани. Ведь последние годы жизни актриса играла на сцене Сызранского драматического театра.

«За годы работы в драматическом театре актриса успешно сыграла множество ролей современного и классического репертуара и в каждой из них постигала сложность и глубину образа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Особо стоит выделить работы актрисы в «Антигоне», «Чайке», «Трех сестрах», «Бесах», «Грозе» и других театральных постановках и фильмах.

За свою творческуб карьеру Дымова работала в разных театрах страны. Помимо Гомельского драматического театра, она также работала в Красноярском краевом драматическом театре имени Пушкина, Алма-Атинском ТЮЗе, выступала в Кремле.