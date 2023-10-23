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Леонардо Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съемках «Убийц цветочной луны»

Режиссер «Убийц цветочной луны» Мартин Скорсезе в интервью рассказал о том, как во время съемок ленты его раздражала одна особенность Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съемках «Убийц цветочной луны»
© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

Притом не в восторге был и Роберт Де Ниро, который снимался с Ди Каприо в одних сценах.

По словам Скорсезе, все дело в импровизации Ди Каприо, которая зачастую не приносила пользу.

Время от времени мы с Бобом переглядывались и немного закатывали глаза. И мы говорили ему: «Тебе не нужен этот диалог».

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