Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съемках «Убийц цветочной луны»

Режиссер «Убийц цветочной луны» Мартин Скорсезе в интервью рассказал о том, как во время съемок ленты его раздражала одна особенность Леонардо Ди Каприо.

© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

Притом не в восторге был и Роберт Де Ниро, который снимался с Ди Каприо в одних сценах.

По словам Скорсезе, все дело в импровизации Ди Каприо, которая зачастую не приносила пользу.