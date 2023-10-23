Умерла актриса из сериала про колли "Лесси" Элейн Деври

Ушла из жизни известная американская актриса Элейн Деври, экранная карьера которой, начавшаяся в 1953-м, охватывает порядка полусотни кинокартин и телешоу.

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В списке - "Дни в долине смерти", оригинальные "Лесси" и "Перри Мейсон", "Атомный ребенок", "Бонанца", "Дневник сумасшедшего", "Руководство для женатых", "Бордель в Беверли-Хиллз".

Деври несколько раз была замужем, в частности, став четвертой женой актера Микки Руни.

Актриса умерла еще месяц назад в своем доме Орегоне на 94-м году жизни, но профильные СМИ обратили на это внимание только сейчас, заметив некролог на сайте похоронного агентства. В нем артистка фигурировала под фамилией мужа - Дэвис. Похороны прошли 7 октября. Причина смерти не указывается.