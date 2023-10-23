Умерла актриса из "Эйфории" Марция Убальди

Ушла из жизни итальянская актриса кино, театра и ТВ и артистка дубляжа и озвучания, певица Марция Убальди.

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Убальди, лауреат и номинант нескольких национальных фестивалей, скончалась 21 октября в Нарни, в Умбрии, в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ее дочь, актриса Эмануэла Москин. Причину не указав.

Эмануэла - единственная дочь Убальди и известного актера Гастоне Москина. Они поженились в 1970-м. Москин умер в Умбрии в сентябре 2017-го.

Марция Убальди родилась в Милане в 1938 году. В 1960-х дебютировала на сцене, вскоре параллельно запев. Экранный дебют - 1962 год. В портфолио - порядка полусотни фильмов и сериалов: "Ниро Вульф", "Японская жена", "Арабелла", "У смерти плохая репутация", "Страсти по-итальянски", "Субура", "Эйфория" Голино, "Хищники".