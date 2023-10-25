Сериал «Черные голуби» пополнился еще двумя актерами

История дружбы и жертвенности, «Чёрные голуби» происходит на фоне рождественского Лондона. Сюжет строится вокруг Хелен Уэбб (Найтли) – жены политика, заботливой матери и… профессиональной шпионки. Годами Хелен передаёт секреты мужа «Чёрным голубям» - тайной организации, на которую работает. Когда же её любовника Джейсона убивают, жизнь героини переворачивается с ног на голову, и только её старый друг Сэм Янг (Уишоу) может помочь.