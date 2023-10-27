Умерла актриса из "Первой любви" Ева Вышомирска
Ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ Ева Вышомирска.
Ветерану польской сцены было 80 лет. Об уходе артистки, лауреата национальных наград сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского в Ополе, где до 2019 года служила актриса.
Коллеги в некрологе выражают соболезнования семье усопшей. Причина и обстоятельства смерти не уточнены.
Ева Вышомирска родилась в 1943 году в семье известного актера Бронислава Кассовского. С театром была связана с детства. С 1968-го работала в Опольском театре кукол, откуда в 1989-м перешла в Театр Яна Кохановского.
Помимо многосерийной мелодрамы "Первая любовь", сыграла в проектах "Тринадцатый участок", "Волна преступности", "Провинциальные актеры", других.