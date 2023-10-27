Умерла актриса из "Первой любви" Ева Вышомирска

Ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ Ева Вышомирска.

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Ветерану польской сцены было 80 лет. Об уходе артистки, лауреата национальных наград сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского в Ополе, где до 2019 года служила актриса.

Коллеги в некрологе выражают соболезнования семье усопшей. Причина и обстоятельства смерти не уточнены.

Ева Вышомирска родилась в 1943 году в семье известного актера Бронислава Кассовского. С театром была связана с детства. С 1968-го работала в Опольском театре кукол, откуда в 1989-м перешла в Театр Яна Кохановского.