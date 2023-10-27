Умер актер Луис Перес Понс, озвучивший мистера Крабса в "Губке Бобе"

24 октября ушел из жизни Луис Перенс Понс, актер кино, театра, сериалов и "мыльных опер", дубляжа и озвучания.

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Информация о кончине венесуэльского артиста, чьим голосом, в частности, говорит в Латинской Америке мистер Крабс из "Губки Боба", не разглашается. Об этом сообщает портал IMDb.

Луис Перес Понс родился 17 октября 1951 года в Каракасе. Сниматься начала в 1980-х: "Алондра", "Аманда Сабатер", "Хитрость", "Цветок страсти", "Мария Селеста", "Брюнетка Клара", "Милый враг", "Война женщин", десятки других. Только теленовелл на его счету более сорока.

Артист крайне плодотворно дублировал аниме и озвучивал видеоигры, его "голосовая" карьера вмещает сотню пунктов.