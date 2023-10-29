В 58 лет умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

На 59-м году жизни скончался Даниэл Адамски, актер, киноменеджер, декоратор, помощник режиссера и вообще мастер на все руки - электрик, гример, звукооператор, водитель.

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В его фильмографии десятки проектов: кино- и телефильмы, сериалы и "мыльные оперы". Как актер Адамски появляется в проектах "Телевизионный театр", "Отец Матеуш", "Мой долг", "Чернобыль. Четыре апрельских дня", других.

Артист умер 23 октября. Об этом сообщают в соцсетях его коллеги, в частности, Алина Рудницкая-Акоста, с которой они более двадцати лет работали в компании Joker Film. Причину смерти не называют.

Похороны пройдут 27 октября в Гостыне.