Умер лауреат 48 премий "Эмми", американский актер Арнольд Диас
24 октября на 75-м году жизни скончался американский телеведущий, журналист и актер Арнольд Диас, за свою полувековую карьеру выигравший 48 премий "Эмми" (это телевизионный аналог "Оскара").
Как передает Deadline, причиной смерти Диаса, в 2022 году ушедшего на пенсию, стала множественная миелома - злокачественная опухоль.
Отмечено, что Диас занимавшийся расследованиями, "отправив за решетку множество мошенников", работая старшим репортером канала Fox 5 News в Нью-Йорке и на ABC.
Как актер Арнольд Диас впервые появился на экране в 1980-м - в "Пограничной полосе" с Бронсоном и Эдом Харрисом, снялся в "Пуленепробиваемом" с Гэри Бьюзи и в "Девушке в кадиллаке".