Умер лауреат 48 премий "Эмми", американский актер Арнольд Диас

24 октября на 75-м году жизни скончался американский телеведущий, журналист и актер Арнольд Диас, за свою полувековую карьеру выигравший 48 премий "Эмми" (это телевизионный аналог "Оскара").

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Как передает Deadline, причиной смерти Диаса, в 2022 году ушедшего на пенсию, стала множественная миелома - злокачественная опухоль.

Отмечено, что Диас занимавшийся расследованиями, "отправив за решетку множество мошенников", работая старшим репортером канала Fox 5 News в Нью-Йорке и на ABC.