Умер актер из "Темного рыцаря" Джон Триммер

Скончался сэр Джон Триммер, артист, более известный как Джонти. Триммер был танцовщиком, актером кино и ТВ.

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Дебютировав в кино в 1986-м в "Банде под прикрытием", где он сыграл одну из главных ролей - Эдгара Марвика, далее Джонти снялся в сериалах "Легенда о Вильгельме Телле" и "Темный рыцарь"и ряде экранных адаптаций классических балетов.

Триммер умер утром 26 октября на 85-м году жизни после сражения с раком. Об этом сообщила RNZ его сестра Корал. Женщина заметила, что ее брат "умер с улыбкой на лице", несмотря на сильные боли, на которые ни разу не пожаловался.

Джон Триммер родился в 1939 году в многодетной семье. Начал профессионально танцевать в 18 лет. Обучался в Королевской балетной школе в Лондоне. В 1962-м вернулся в Новую Зеландию. На его счету - сорок лет карьеры и плодотворных зарубежных гастролей, где он делил сцену, помимо прочего, с Рудольфом Нуреевым.