Асмус рассказала, как получила травму из-за мистики на съемках

С актёрами иногда случается что-то необъяснимое.

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Те, кто верит в существование потустороннего мира считает, что актерская профессия достаточно опасна, ведь артистам приходится вживаться в роль, практически проживать жизнь другого персонажа, а иногда по загадочной случайности события из кино переносятся в реальную жизнь звезд так, что они и сами никак не могут это объяснить. Такие загадки происходят достаточно часто.

Вот и у Кристины Асмус произошло что-то подобное. Сейчас она снимается в работе «Кинопленка №8», которая сама пропитана мистической атмосферой.

Так случилось, что Кристина получила серьезную травму. Артистка считает, что это произошло из-за роли, которая досталась ей в этом таинственном проекте.

«Звучит жутко, но кто знает меня в работе, поймет, даже очень», — говорит звезда сериала «Интерны».

Даже оператор-постановщик данного фильма приходит в шок от того, что все совпадает с картиной. У него бегут мурашки по коже от происходящего. Мужчина тоже склонен верить в конспирологические теории.