Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

Не стало польского актера, киноменеджера и помощника режиссера Даниэла Адамски. Мужчина скончался на 59-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщили коллеги Адамски.

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Первой о смерти актера сообщила актриса Алина Рудницкая-Акоста. Адамски более двадцати лет работал с ней в компании Joker Film.

Причины его смерти не раскрываются. Прощание и похороны артиста должны были состояться в польском городе Гостынь, передает портал 5-tv.ru.