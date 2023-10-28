Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
Не стало польского актера, киноменеджера и помощника режиссера Даниэла Адамски. Мужчина скончался на 59-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщили коллеги Адамски.
Первой о смерти актера сообщила актриса Алина Рудницкая-Акоста. Адамски более двадцати лет работал с ней в компании Joker Film.
Причины его смерти не раскрываются. Прощание и похороны артиста должны были состояться в польском городе Гостынь, передает портал 5-tv.ru.
Актер снялся в фильмах и сериалах «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня». Помимо этого, Адамски получил популярность в качестве режиссера детского фильма «Ящик с игрушками». Мужчина также работал декоратором.