Умер актер Здислав Лецкий
Ушел из жизни Здислав Лецкий, старейший из актеров Польши, артист театра, кино и ТВ, за карьеру сыгравший свыше ста ролей.
Лецкий чуть более трех месяцев не дожил до своего 91-летия.
О кончине патриарха национальной сцены сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского, где служил Лецкий. Причина смерти не называется.
Лецкий родился 13 февраля 1933 года. В 1957-м окончил Государственное театральное училище в Варшаве. И в том же году дебютировал на сцене.
В 1966-м перебрался в Ополе, где начал работать в местном театре. С 1975 года играл в Театре Кохановского, в частности, в 2008-м вместе с Агнешкой Холланд поработав над спектаклем "Провинциальные актеры".