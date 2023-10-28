Умер актер Здислав Лецкий

Ушел из жизни Здислав Лецкий, старейший из актеров Польши, артист театра, кино и ТВ, за карьеру сыгравший свыше ста ролей.

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Лецкий чуть более трех месяцев не дожил до своего 91-летия.

О кончине патриарха национальной сцены сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского, где служил Лецкий. Причина смерти не называется.

Лецкий родился 13 февраля 1933 года. В 1957-м окончил Государственное театральное училище в Варшаве. И в том же году дебютировал на сцене.