"Зависимость так много разрушила в моей жизни". Через что прошел звезда "Друзей" Мэттью Перри

28 октября не стало американского актера Мэттью Перри – звезды культового ситкома "Друзья". Полиция обнаружила артиста утонувшим в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В августе артист отметил 54-летие.

© Кадр из сериала "Друзья"

Всенародную славу и любовь Перри принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Поклонники ситкома полюбили персонажа за его харизму и искрометные шутки.

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Однако, несмотря на позитивный образ в сериале, блестящую карьеру, огромные гонорары и популярность, долгое время Перри переживал темные времена. Подробнее о том, через что пришлось пройти главному весельчаку сериала "Друзья", читайте в материале "Рамблера".

Одинокое детство

Когда Мэттью было всего девять месяцев, его отец Джон оставил его мать Сюзанну в Канаде, а сам переехал в США. Сюзанне удалось добиться больших высот: она стала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а отец Перри стал представителем Old Spice.

"Я чаще видел его лицо по телевизору или в журналах, чем в реальности", – признавался Мэттью.

Спустя годы мать Мэттью вышла замуж во второй раз и родила еще несколько детей. Перри вспоминал, что в тот момент почувствовал себя чужим в собственной семье. В этот же период актер в возрасте 14 лет пристрастился к алкоголю. В 15 лет Перри переехал к отцу в Лос-Анджелес, где его зависимость начала прогрессировать.

Зависимости

В 1997 году Мэттью Перри оказался в реабилитационном центре из-за привыкания к обезболивающим, а спустя еще четыре года артист вернулся в рехаб, чтобы побороть зависимость от тяжелых наркотических веществ.

В это время артист встречался с Кейти Эдвардс. Позже в интервью изданию The Sun девушка рассказала: Перри был настолько одержим, что заставлял ее покупать ему запрещенные вещества, пока она была беременна. Перри убеждал Эдвардс, что ее никто ни в чем не заподозрит, ведь она в положении. Кейти также призналась, что подчас привозила Мэттью запрещенные вещества прямо на съемочную площадку.

Сам Перри годами позже признавался: зависимость от алкоголя и наркотических веществ была настолько сильной, что три года съемок "Друзей" он попросту не помнит.

Полностью избавиться от недугов Перри смог только в 49 лет после госпитализации. До этого актер 15 раз проходил реабилитацию, но все равно возвращался к зависимостям.

«Зависимость так много разрушила в моей жизни, что это не смешно. Это разрушенные отношения. Это разрушило повседневный процесс быть собой», – писал Перри в своих мемуарах.

Кома

В 2018 году из-за пристрастия к опиоидам у Перри случился разрыв толстой кишки. Актер провел в больнице пять месяцев, две недели он был в коме. Перри подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Врачи признавались, что у Мэттью минимальный шанс выжить – всего 2%. Перри вспоминал, что вместе с ним к аппарату ЭКМО также были подключены еще четыре человека. Все они умерли, но ему удалось выжить.

По словам звезды, именно после этого происшествия он задумался о том, для чего живет. Шрамы от 14 операций на животе напоминали звезде о том, что ему нужно оставаться трезвым.

Депрессия

В 2019 году появилась информация о том, что Перри борется не только с зависимостями, но и с затяжной депрессией. Летом Мэттью попал в объективы папарацци в весьма неприглядном виде, после чего инсайдеры сообщили, что артист переживает тяжелые времена.