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"Зависимость так много разрушила в моей жизни". Через что прошел главный весельчак "Друзей" Мэттью Перри

28 октября не стало американского актера Мэттью Перри – звезды культового ситкома "Друзья". Полиция обнаружила артиста утонувшим в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В августе артист отметил 54-летие.

"Зависимость так много разрушила в моей жизни". Через что прошел звезда "Друзей" Мэттью Перри
© Кадр из сериала "Друзья"

Всенародную славу и любовь Перри принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Поклонники ситкома полюбили персонажа за его харизму и искрометные шутки.

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Однако, несмотря на позитивный образ в сериале, блестящую карьеру, огромные гонорары и популярность, долгое время Перри переживал темные времена. Подробнее о том, через что пришлось пройти главному весельчаку сериала "Друзья", читайте в материале "Рамблера".

Одинокое детство

Когда Мэттью было всего девять месяцев, его отец Джон оставил его мать Сюзанну в Канаде, а сам переехал в США. Сюзанне удалось добиться больших высот: она стала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а отец Перри стал представителем Old Spice.

"Я чаще видел его лицо по телевизору или в журналах, чем в реальности", – признавался Мэттью.

Спустя годы мать Мэттью вышла замуж во второй раз и родила еще несколько детей. Перри вспоминал, что в тот момент почувствовал себя чужим в собственной семье. В этот же период актер в возрасте 14 лет пристрастился к алкоголю. В 15 лет Перри переехал к отцу в Лос-Анджелес, где его зависимость начала прогрессировать.

Зависимости

В 1997 году Мэттью Перри оказался в реабилитационном центре из-за привыкания к обезболивающим, а спустя еще четыре года артист вернулся в рехаб, чтобы побороть зависимость от тяжелых наркотических веществ.

В это время артист встречался с Кейти Эдвардс. Позже в интервью изданию The Sun девушка рассказала: Перри был настолько одержим, что заставлял ее покупать ему запрещенные вещества, пока она была беременна. Перри убеждал Эдвардс, что ее никто ни в чем не заподозрит, ведь она в положении. Кейти также призналась, что подчас привозила Мэттью запрещенные вещества прямо на съемочную площадку.

Сам Перри годами позже признавался: зависимость от алкоголя и наркотических веществ была настолько сильной, что три года съемок "Друзей" он попросту не помнит.

Полностью избавиться от недугов Перри смог только в 49 лет после госпитализации. До этого актер 15 раз проходил реабилитацию, но все равно возвращался к зависимостям.

«Зависимость так много разрушила в моей жизни, что это не смешно. Это разрушенные отношения. Это разрушило повседневный процесс быть собой», – писал Перри в своих мемуарах.

Кома

В 2018 году из-за пристрастия к опиоидам у Перри случился разрыв толстой кишки. Актер провел в больнице пять месяцев, две недели он был в коме. Перри подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Врачи признавались, что у Мэттью минимальный шанс выжить – всего 2%. Перри вспоминал, что вместе с ним к аппарату ЭКМО также были подключены еще четыре человека. Все они умерли, но ему удалось выжить.

Как сложились судьбы актеров из культового сериала «Друзья»

По словам звезды, именно после этого происшествия он задумался о том, для чего живет. Шрамы от 14 операций на животе напоминали звезде о том, что ему нужно оставаться трезвым.

Депрессия

В 2019 году появилась информация о том, что Перри борется не только с зависимостями, но и с затяжной депрессией. Летом Мэттью попал в объективы папарацци в весьма неприглядном виде, после чего инсайдеры сообщили, что артист переживает тяжелые времена.

Помочь Мэттью не смогли даже бывшие коллеги. Актриса Дженнифер Энистон пыталась поговорить с Перри, но актер отвечал, что не хочет поддерживать контакт с партнерами по ситкому. По этой же причине долгое время не удавалось организовать воссоединение "Друзей" и снять спецвыпуск. Однако в мае 2021 года фильм все-таки вышел на экраны, и Перри принял в нем участие, чем очень обрадовал поклонников.

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