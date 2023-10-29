Елизавета Боярская поразила поклонников откровенной сценой в новом сериале

На днях на онлайн-платформах состоялась премьера молодежного сериала «Цикады». Картина рассказывает о подростках-одноклассниках, которые оказались в непростой ситуации после случившейся на вечеринке трагедии. Елизавета Боярская играет в детективе маму одного из главных героев. В первой серии зрителей ждал неоднозначный сюрприз. По сценарию дочка главного мушкетёра страны играет постельную сцену с экранным мужем. После чего встаёт, подходит к открытому окну и стоит спиной некоторое время в кадре без какой-либо одежды.

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Для поклонников творчества Елизаветы эта сцена стала очень волнующей. За годы работы в кинематографе Боярская создала вокруг себя амплуа строгости и нравственности. Она не снимается в откровенных сценах, и тем более избегает обнаженных кадров. Однако некоторые пользователи заподозрили, что девушка, стоящая спиной к зрителю, вовсе не героиня кинофильма «Адмирал». По мнению фанатов творчества актрисы, она обладает совершенно другими пропорциями тела. В итоге комментаторы пришли к выводу, что это фигура дублерши.