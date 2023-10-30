Тимоти Шаламе станет ведущим популярного шоу
Тимоти Шаламе во второй раз возьмет на себя роль ведущего в популярном шоу «Saturday Night Live» на NBC, намеченном на 11 ноября. В качестве музыкальных гостей на этот раз выступят члены инди-группы Boygenius, включая Жюльен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус, как утверждает boda.
Согласно отчетам, премьера «Дюны 2», первоначально запланированная на ноябрь 2023 года, отложена на март 2024-го из-за забастовки актерского союза SAG-AFTRA. Следующим проектом Шаламе станет фильм «Вонка», ожидаемый к релизу 8 декабря. На данный момент остается неясным, завершится ли забастовка до 11 ноября, чтобы Шаламе мог заняться продвижением новинки от Warner Bros. во время SNL.
Шаламе отмечается как первый актер из большого кино, возглавивший SNL в текущем сезоне, омраченном забастовкой актеров. Его дебют в роли ведущего шоу пришелся на 12 декабря 2020 года. Продолжающаяся забастовка делает участие актеров в шоу в качестве гостей или ведущих затруднительным, придавая его возвращению в SNL особый статус.