Тимоти Шаламе станет ведущим популярного шоу

Тимоти Шаламе во второй раз возьмет на себя роль ведущего в популярном шоу «Saturday Night Live» на NBC, намеченном на 11 ноября. В качестве музыкальных гостей на этот раз выступят члены инди-группы Boygenius, включая Жюльен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус, как утверждает boda.

© Кадр из фильма "Красивый мальчик"

Согласно отчетам, премьера «Дюны 2», первоначально запланированная на ноябрь 2023 года, отложена на март 2024-го из-за забастовки актерского союза SAG-AFTRA. Следующим проектом Шаламе станет фильм «Вонка», ожидаемый к релизу 8 декабря. На данный момент остается неясным, завершится ли забастовка до 11 ноября, чтобы Шаламе мог заняться продвижением новинки от Warner Bros. во время SNL.