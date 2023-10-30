В переговорах бастующих актеров с голливудскими студиями заметили прогресс

В переговорах бастующей Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) наметился прогресс. Об этом сообщает Deadline.

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По словам источника издания, в переговорах присутствует «чувство оптимизма». «Похоже, мы находимся на завершающем этапе», — добавил собеседник. Отмечается, что обе стороны выразили уверенность, что сделка может быть достигнута в течение нескольких дней, но ситуация все еще нестабильна.

В конце сентября сообщалось, что Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли прийти к соглашению.