Умер известный мексиканский актер Фернандо Альмада

Ушел из жизни культовый мексиканский киноактер, а также режиссер, сценарист и продюсер Фернандо Альмада. Альмада снялся по меньшей мере в 160 проектах.

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Портфолио звезды сурово: "Всадники ведьмы", "Весь горизонт, чтобы умереть", "Пистолет Дьявола", "Долина отверженных", "Магнум 357", "Наследие смерти", "Смерть Шакала", "Резня в Рио Гранде", "Расхитители гробниц", "Кровавая миссия", "На краю ужаса" и так далее.

Альмада родился в 1929 году в Мехико и впервые появился на экране, когда ему было шесть лет. Серьезно снимался с конца 1950-х.

О кончине легенды сообщили в Национальной актерской ассоциации со ссылкой на сына Альмады. Причина не названа.