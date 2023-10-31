«Играть злодеев нужно уметь». Мосэ Куртанидзе — о работе актера

Фильм «Дух Байкала», основанный на реальных событиях, вышел на экраны российских кинотеатров. «Вечерняя Москва» поговорила с актером Мосэ Куртанидзе, с которым в детстве произошла история, ставшая основой сюжета.

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— Мосэ, вы не только сыграли в фильме, но и выступили соавтором сценария. Расскажите, что за история случилась в вашей семье?

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— Когда я был ребенком, случилось так, что я потерялся на Байкале. В одно субботнее утро мне позвонил дед и предложил поехать на озеро, проверить сети. Это был выходной день. Мы с друзьями должны были встретиться на турбазе, поиграть в приставку. Конечно, просьба деда разрушила все мои планы. Я взял у отца старый УАЗик, и мы поехали ставить сети. Этот момент в фильме показан немного по-другому. Так вот, оказалось, что в том месте, где были расставлены сети, рыбы нет, и нам пришлось поехать в другую точку, где она точно была. А это около 30 километров от берега. На этом месте мы были совершенно одни. Дед пытался меня развеселить, но безуспешно: выходной мой был испорчен.

— Потом началась буря?

— Да. Так как установка сетей занимает около 4–5 часов, время было уже далеко после обеда. Мы начали «втыкать» сети. Это такая процедура, когда сеть опускается на самое дно — на глубину 300 метров. В этот момент резко подул ветер, начался ураган. Мы сели в машину. У нас с собой был термос и еда, но ветер поднялся настолько сильный, что УАЗик начало двигать по льду.

— И тогда вы решили идти пешком?

— Да, дед предложил, потому что ветер был попутный и дул как раз в спину. Сначала было весело, потому что нас несло по льду ветром, но в какой-то момент я обернулся и увидел, что наша машина пропала из виду. Дед даже не предполагал, что отец поедет за нами.

— Было страшно?

— Да. На самом деле я только недавно понял, что все было выстроено по законам драматургии. Погода становилась все хуже. В какой-то момент мы наткнулись на торосы (ломаный лед. — «ВМ»). Пришлось лезть по ним, скользить. Когда ты выбираешься, то думаешь: «Все, дальше только чистый лед». А оказывается, что натыкаешься на еще большие торосы.

— Как все закончилось?

— Мы встретили отца, но он нас долго не видел. Кружил около часа. Я хотел до него добежать, но дед схватил меня и пытался объяснить, что он нас не видит. Я плакал, кричал: «Деда, я больше не могу идти». Нас искало семь машин, но в итоге мы дошли до дома самостоятельно.

Я рассказывал эту историю всем друзьям и как-то раз познакомился с Михаилом Расходниковым, который стал режиссером фильма. Мы поеха ли на Байкал, и грех было не рассказать ему эту историю!

— Есть какие-то обычаи, которые обязательно надо соблюдать по приезде на Байкал?

— Конечно, ведь это озеро настолько сильное, что начинает всех проверять на прочность. Байкал всегда требует обратной связи, духовности. Когда путник первый раз приезжает к озеру, то с ним необходимо поздороваться, загадать желание, поговорить, как с дедушкой. На съемках лично у меня была такая заморочка: я организовал людей, чтобы они оставили после себя Байкал чистым.

— Существует ли на самом деле Дух Байкала? И как он проявляет себя, если к нему относиться неуважительно?

— Конечно, существует. Как только ты начинаешь пренебрегать правилами поведения, то все может пойти кувырком. И у нас были такие случаи. Один из сотрудников вредничал, а потом на ровном месте потерял телефон. Я посоветовал этому коллеге обратиться к дедушке Байкалу с просьбой и извинением, а еще полить немного молоком на него — угостить. Не представляете: спустя сутки телефон нашелся в оживленном туристическом месте, даже с некоторым количеством заряда.

— В фильме появляется маленький нерпенок. С ним связана какая-то интересная история?

— Да. Наши девочки в выходной день поехали фотографироваться к утесу с водителем и заметили, что вороны клюют маленького нерпенка. Конечно, водитель вмешался и отогнал птиц.

Нерпенка решили забрать с собой. Он снялся у нас в одной сцене. Мы назвали его Ленька, в честь героя фильма. Нам даже пришлось вызвать из иркутского нерпентария специалистов, чтобы они его забрали. Потом я понял, что это тоже была своеобразная проверка Байкала на человечность.

— Что с ним сейчас?

— Он уже вырос. Благодаря этой истории в Баргузинском районе, где мы снимали фильм, открыли нерпентарий, и его вернули домой. Сейчас Ленька чувствует себя отлично, потолстел.

— За свою жизнь вы сыграли много антагонистов (отрицательных героев. — «ВМ»), но все они как-то импонируют зрителю. Как так получается?

— Я думаю, что это заслуга человека. Можно сконструировать персонажа, а можно — лишь его часть. Когда ты играешь антагониста, то вкладываешь что-то от себя. Но если человек играет, то это видно, и к персонажу начинают присматриваться и даже искать положительные стороны. Если же человек не играет, а полностью выставляет свой характер, люди начинают пугаться.

— Вы хотели стать оператором. Не решились?

— Перед тем как получить образование, я признался отцу, кем хочу быть. Он пригласил к нам родственников, друзей. Я сказал, что хочу стать оператором. Они немного усмехнулись и посоветовали пойти учиться на строителя, архитектора, хвалили работу в городской администрации.

— Раньше вы сочиняли рэп. Живо ли это увлечение?

— Да. Вот как раз недавно закончил монтировать новый клип. Рэп — это такая штука, немножко агрессивная, конкурентная среда, где надо своих оппонентов запугать. На самом деле написание текстов — это моя школа основная по актерскому мастерству, ведь, прорабатывая текст, ты создаешь нового персонажа.

ДОСЬЕ

Актер, сценарист Мосэ Куртанидзе родился 17 марта 1983 года в Улан-Удэ. Образование получил в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, который окончил в 2006 году. В 2012 году дебютировал в кино в боевике «Решала» и с тех пор снялся во многих фильмах и сериалах.

СЮЖЕТ

В надежде отвлечь мальчика от утраты матери отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду одного из самых больших озер мира. Преодолеть горе и найти друг друга им помогут любовь и таинственные силы Байкала.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Большинство людей знает вас по роли Завгара в трилогии «Решала». Приходилось ли проявлять когда-то характер криминального авторитета?

— Изредка. Просто у меня мимика обманчивая, поэтому люди часто видят во мне Завгара, а на самом деле я очень добрый человек.

До того как сыграл этого персонажа, мне приходилось, так скажем, входить в эту роль: когда работал в сфере строительства, с помощью некоторого «наезда» можно было заставить работать ленивых людей.

— Ваше детство прошло в бурятском селе Максимиха. Сложно было получить образование, есть ли там школа?

— У нас в Максимихе была начальная школа, которую я и окончил. Нас там было всего пять человек в классе. С пятого класса я уже ходил в школу в городе Усть-Баргузин (поселок городского типа. — «ВМ»). Там был интернат, и отец увозил меня на неделю. Но в самом интернате я никогда не жил. Всегда жил у знакомых. Мне приходилось сталкиваться там с агрессией — буллингом, как сейчас говорят.

— Как на вас повлияла атмосфера в школе?

— Чтобы влиться, мне приходилось становиться тем, кем ты не являешься. Чуть более напыщенным, злым. Жизнь заставляет порой примерять маски. Надо иметь такой навык, помогает в этой жизни.

— Подрабатывали в детстве?

— Когда мне было 15 лет, я организовал сбор пластиковых бутылок. На Байкале есть район, куда «дикарями» приезжают на машинах отдохнуть. После таких компаний остаются бутылки. Однажды мы пришли в магазин, сдали пластиковую тару, и нам дали по лимонаду. Тогда я решил собрать ребят и в обмен на их помощь предложил велосипед. Они согласились и стали собирать бутылки в кучу.