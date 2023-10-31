5 турецких актрис с невыносимым характером
Их любят поклонники, но ненавидят коллеги по площадке.
Главным украшением турецких сериалов являются, как на подбор, красавицы-актрисы. Добившись популярности и успеха, многие из них остаются скоромными девушками. Другие же, словив звезду, превращаются в див, которые считают остальных обслуживающим персоналом.
Окружающие отвечают им «взаимностью»: с ними не хотят работать коллеги по площадке, а ассистенты плюют в кофе.
Фахрие Эвджен
Пройдя путь через тернии к славе, из скромной и обаятельной девушки превратилась в холодную стерву. На одном из проектов она настояла на увольнении визажиста, потому что та накрасила актрису, как того требовала роль, а не так, как хотела Фахрие.
На съемках фильма «Курт Сеид и Александра», где Эвджен работала на площадке вместе с турецким Бредом Питтом — Кыванчу Татлытугу, она потребовала от актера, чтобы тот немедленно принес ей йогурт.
«Почему она относится ко всем, как к прислуге? Почему все бегают на цыпочках перед этой девицей? В ней же нет ни грамма таланта. После работы с ней у меня новое правило: какой бы интересный ни был проект, сколько бы ни платили за смену, если там будет сниматься Фахрие, я не дам свое согласие», — высказался Кавынчу.
Мелиса Донгель
Милашка Джерен из «Постучись в мою дверь» недавно неприятно удивила поклонников. У девушки была миловидная внешность. Но она зачем-то увеличила себе губы и грудь. Теперь звезда совсем не похожа на себя.
«Может быть, Мелиса сделала инста-пластику под свой стервозный харакер?», — смеются коллеги.
Ведь по жизни актриса совсем не рассудительная и спокойная, как ее героиня. Мелисе еще долго будут припоминать недавний случай в самолете. Тогда она сорвалась на пару, которая не могла успокоить малыша. Звезда чуть ли не в драку с молодыми родителями полезла, потому что плач мешал ей отдыхать после съемок. Говорят, что у девушки вообще неустойчивая психика, потому что в детстве над ней совершал насилие отец. Мелиса даже обращалась за помощью к психотерапевту. Наверное, актрисе стоит переодические проходить реабилитацию, чтобы не вредить окружающим и своей репутации.
Мерьем Узерли
Как только начала сниматься в сериале «Великолепный век», еще не будучи всемирно ивестной, сразу переняла повадки султанши. Мерьем потребовала поменять ей просторный дом на отель, чтобы иметь доступ к круглосуточному обслуживанию. Заказала у продюсеров туда беговую дороку, чтобы не ходить в спортзал «со всякой челядью». А на выходные просила арендовывать ей яхту для отдыха.
На съемках, как и Хюррем, приказным тоном разговаривала со съемочной группой. А потом и вовсе сбежала из проекта. Об этом мы писали здесь. Правда, через некоторое время турецкие киноделы Мерьем простили, пригласили на съемки в сериал «Королева ночи», но пожалели о своем выборе. Знаменитость просила переписать некоторые сцены, потому что ей так казалось лучше, спорила с режессером. Все выдохнули, когда сериал закрыли из-за низких рейтингов. Так бывает, когда аткриса начинает мнить себя главнее режессера.
Мелиса Аслы Памук
Как актриса — хороша, но как человек… На съемочной площадке Мелиса выдвигает требование: разговаривать с ней может только продюсер, режессер и коллеги по площадке. Всем прочим разрешается общаться только через личного ассистента. Когда кто-то из помощников на съмках предложил Аслы Памук воды, она устроила скандал. Возмущалась, почему с ней разговаривает «девочка из обслуги». Интересно, сколько продюсеры будут еще терпеть такого гения от кино?
Хазар Эргючлю
Еще одна дива, которую пока терпят режессеры. Но все не вечно. Актриса считает, что все должны зависеть от ее настроения. Она также, как и ее коллега Мерьем Узерли, любит спорить с режессерами. Прежде чем войти в кадр, Хазар нужно настроиться, это может длится долго. Все это время актрису ждет съемочная группа. Она не единожды срывала съемки из-за своего настроения.