5 турецких актрис с невыносимым характером

Их любят поклонники, но ненавидят коллеги по площадке.

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Главным украшением турецких сериалов являются, как на подбор, красавицы-актрисы. Добившись популярности и успеха, многие из них остаются скоромными девушками. Другие же, словив звезду, превращаются в див, которые считают остальных обслуживающим персоналом.

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Окружающие отвечают им «взаимностью»: с ними не хотят работать коллеги по площадке, а ассистенты плюют в кофе.

Фахрие Эвджен

WomanHit.ru

Пройдя путь через тернии к славе, из скромной и обаятельной девушки превратилась в холодную стерву. На одном из проектов она настояла на увольнении визажиста, потому что та накрасила актрису, как того требовала роль, а не так, как хотела Фахрие.

На съемках фильма «Курт Сеид и Александра», где Эвджен работала на площадке вместе с турецким Бредом Питтом — Кыванчу Татлытугу, она потребовала от актера, чтобы тот немедленно принес ей йогурт.

«Почему она относится ко всем, как к прислуге? Почему все бегают на цыпочках перед этой девицей? В ней же нет ни грамма таланта. После работы с ней у меня новое правило: какой бы интересный ни был проект, сколько бы ни платили за смену, если там будет сниматься Фахрие, я не дам свое согласие», — высказался Кавынчу.

Мелиса Донгель

WomanHit.ru

Милашка Джерен из «Постучись в мою дверь» недавно неприятно удивила поклонников. У девушки была миловидная внешность. Но она зачем-то увеличила себе губы и грудь. Теперь звезда совсем не похожа на себя.

«Может быть, Мелиса сделала инста-пластику под свой стервозный харакер?», — смеются коллеги.

Ведь по жизни актриса совсем не рассудительная и спокойная, как ее героиня. Мелисе еще долго будут припоминать недавний случай в самолете. Тогда она сорвалась на пару, которая не могла успокоить малыша. Звезда чуть ли не в драку с молодыми родителями полезла, потому что плач мешал ей отдыхать после съемок. Говорят, что у девушки вообще неустойчивая психика, потому что в детстве над ней совершал насилие отец. Мелиса даже обращалась за помощью к психотерапевту. Наверное, актрисе стоит переодические проходить реабилитацию, чтобы не вредить окружающим и своей репутации.

Мерьем Узерли

WomanHit.ru

Как только начала сниматься в сериале «Великолепный век», еще не будучи всемирно ивестной, сразу переняла повадки султанши. Мерьем потребовала поменять ей просторный дом на отель, чтобы иметь доступ к круглосуточному обслуживанию. Заказала у продюсеров туда беговую дороку, чтобы не ходить в спортзал «со всякой челядью». А на выходные просила арендовывать ей яхту для отдыха.

На съемках, как и Хюррем, приказным тоном разговаривала со съемочной группой. А потом и вовсе сбежала из проекта. Об этом мы писали здесь. Правда, через некоторое время турецкие киноделы Мерьем простили, пригласили на съемки в сериал «Королева ночи», но пожалели о своем выборе. Знаменитость просила переписать некоторые сцены, потому что ей так казалось лучше, спорила с режессером. Все выдохнули, когда сериал закрыли из-за низких рейтингов. Так бывает, когда аткриса начинает мнить себя главнее режессера.

Мелиса Аслы Памук

WomanHit.ru

Как актриса — хороша, но как человек… На съемочной площадке Мелиса выдвигает требование: разговаривать с ней может только продюсер, режессер и коллеги по площадке. Всем прочим разрешается общаться только через личного ассистента. Когда кто-то из помощников на съмках предложил Аслы Памук воды, она устроила скандал. Возмущалась, почему с ней разговаривает «девочка из обслуги». Интересно, сколько продюсеры будут еще терпеть такого гения от кино?

Хазар Эргючлю

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