Умерла американская актриса-ребенок Джуди Найджент

26 октября в Монтане скончалась Джуди Найджент, бывшая американская актриса-ребенок с фильмографией в полсотни пунктов.

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Найджент родилась 22 августа 1940 года в Лос-Анджелесе в семье голливудского художника Карла Найджента и на экране впервые появилась уже в 1943-м - в "Человеке с глубины".

Джуди Найджент снялась в сериалах "Одинокий рейнджер" и "Приключения Супермена", в классическом шоу "Лэсси", "Сыромятной плети" и "Сансет-Стрип, 77". В 1980-м актриса покинула экраны.

Найджент двадцать лет (до 1981-го) была замужем за прославленным актером вестернов Баком Тэйлором (Эммет Уолш из "Йеллоустоуна"). Их четверо детей - три сына и дочь - пошли по стопам родителей. Всего в кинобизнесе задействована минимум дюжина членов этой семьи, включая двух внуков Джуди и Бака.