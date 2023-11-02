Асмус намекнула на обидевшегося на нее Петрова

Актриса Кристина Асмус заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров, отметив, что он также отписался от нее в соцсетях.

«Я подумала ровно 15 минут и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — добавила Асмус.

Telegram-канал «Светский хроник» предположил, что тем самым актриса намекнула на своего партнера по фильму «Текст» Александра Петрова. Издание связало это с тем, что артистка возмутилась новостями о свадьбе Петрова, который, по ее словам, должен был жениться на ее подруге Стасе Милославской. И, судя по страничке актера в Instargram, он не подписан на Асмус.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).