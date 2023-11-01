Умер актер из "Зачарованных" Тайлер Кристофер

За десять дней до своего 51-летия скончался американский актер кино и ТВ, бывший первый муж актрисы Евы Лонгрии Тайлер Кристофер.

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Кристофер играл Николаса Кассадина в "мыльной опере" "Главная больница", снялся в "Зачарованных" и "Ангеле", в его портфолио - "Военно-юридическая служба", "C.S.I.: Место преступления", "Сумеречная зона"нулевых, мокбастеры "Тор: Бог грома" и "Разлом Луны" и еще десятки проектов. За роль в другом "мыле", "Днях нашей жизни", Тайлер был удостоен премии "Эмми".

Об уходе некогда перспективного актера, развитие карьеры которого в последнее время вызывало вопросы, сообщил в своем аккаунте в соцсети его коллега по "Больнице", актер Морис Бенар. Уточнено, что Тайлер скончался утром во вторник в своей квартире в Сан-Диего в результате сердечного приступа.

Команда сериала также опубликовала на своих аккаунтах подтверждение печального инцидента. Заметив, что Тайлер был им "добрым другом".