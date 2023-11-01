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Стало известно, как известный образ Сильвестра Сталлоне повлиял на фильм «Барби»

Грета Гервиг, снявшая фильм «Барби», рассказала, что норковая шуба, которую Райан Гослинг носил в ленте, была вдохновлена нарядом Сильвестра Сталлоне. В целом яркий образ Кена во многом появился благодаря легенде кино.

Стало известно, как известный образ Сталлоне повлиял на фильм «Барби»
© Чемпионат.com

По словам Гервиг, Гослинг тоже любит Сталлоне, поэтому вдохновиться образом Сильвестра было для него честью.

Райан Гослинг тоже любит Сильвестра Сталлоне. У нас было много времени, чтобы подумать об этом и поговорить, и мы с ним действительно это сделали. Его искусственная норка была вдохновлена потрясающим нарядом Сильвестра Сталлоне.

Как отметила Гервиг, Кен относится к тем мужчинам, которые всегда хотят выглядеть стильно. Одним из элементов стиля стала норковая шуба.

Когда я думаю о нарядных мужчинах, мне кажется, что он, вероятно, лучший из них. И я чувствую, что Кен был никем иным, как мужчиной, которому нужно было быть нарядным.

Сталлоне, как известно, постоянно ходил в шубе, которая стала одним из его определяющих образов в 1970-х и 1980-х годах.

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