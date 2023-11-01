Стало известно, как известный образ Сталлоне повлиял на фильм «Барби»

Райан Гослинг тоже любит Сильвестра Сталлоне. У нас было много времени, чтобы подумать об этом и поговорить, и мы с ним действительно это сделали. Его искусственная норка была вдохновлена потрясающим нарядом Сильвестра Сталлоне.