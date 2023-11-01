Как сейчас живет актриса Барбара Брыльска

© Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Сейчас 82-летняя польская актриса ведет закрытый образ жизни. Чем она занимается?

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Чем известна Барбара Брыльска

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года в деревне Скотники возле Лодзи (Польша). В детстве она увлекалась живописью и занималась в художественном лицее.

В 15 лет Брыльска снялась в эпизодической роли в фильме «Калоши счастья» и после этого стала посещать театральный кружок. Потом она занималась в Лодзинской высшей театральной школе, в 1967 году окончила Высшую школу театра, кино и ТВ в Варшаве.

Первой большой ролью артистки стала Эва в фильме «Потом наступит тишина» (1966). Известность пришла к ней после выхода картины «Фараон». В числе лучших работ Брыльской такие фильмы, как историческая лента «Пан Володыевский», мелодрама «Анатомия любви», драма «Польский альбом», приключенческий телесериал «Ставка больше, чем жизнь».

Она много снималась в Болгарии, ГДР, Чехословакии, Югославии, также была известна в СССР как по зарубежным картинам с ее участием, так и благодаря актерским работам у советских режиссеров: Александра Зархи в «Городах и годах» и Юрия Озерова в «Освобождении».

Популярность в советском кино пришла к Брыльской после того, как она сыграла Надю Шевелеву в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова в 1975 году.

После выхода новогодней комедии она продолжила сниматься в российском кино. В 2008 году Брыльска была была членом жюри развлекательной телепрограммы «Две звезды — 2» на Первом канале.

В 2009–2010 годы она стала членом жюри телешоу «Народная звезда» на ТРК «Украина». В 2002 году начала играть на театральной сцене, впервые это произошло в Москве в постановке режиссера Романа Мархолиа «Квартет» на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской.

В 2007 году в Польше вышла книга Барбары Рыбалтовской о жизни и творчестве кинозвезды «Барбара Брыльска в самой трудной роли».

Также в 2007 году вышел фильм «Ирония судьбы. Продолжение». Помимо этого, артистка снималась в картинах «Светлые голубые окна», «Любовь на подиуме», «Адмиралъ» и «Тайна четырех принцесс». Ее последняя работа в кино была в 2014 году.

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Что известно о личной жизни Барбары Брыльской

Барбара Брыльска была замужем трижды. Ее первым избранником стал математик Ян Боровец, которого не интересовало творчество супруги, поэтому брак был расторгнут по инициативе звезды «Иронии судьбы».

После этого актриса вышла замуж за актера Ежи Зельника. Третьим супругом стал врач-гинеколог Людвиг Космаль, с которым она прожила 18 лет и родила двух детей. Брак распался из-за измен мужа.

«Я убежала от моего мужа. Купила себе домик, чтобы, когда надо, убежать и жить спокойно», — говорила она в интервью.

У артистки есть сын Людвиг. Ее дочь — актриса и модель Барбара — трагически погибла в автомобильной катастрофе в 1993 году.

Как сейчас живет Барбара Брыльска

Сейчас Барбара Брыльска ведет закрытый образ жизни: она поселилась в одноэтажном домике в 90 км от Варшавы. По слухам, в декабре прошлого года артистка сломала позвоночник и чуть не потеряла голос.