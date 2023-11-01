Мэрилин Монро , знаменитая американская актриса и секс-символ 1950-х годов, всегда мечтала сыграть роль своей кумира, актрису Джин Харлоу. Харлоу была одной из самых ярких звезд Голливуда 1930-х годов. Монро восхищалась ее талантом и харизмой и считала Джин олицетворением женственности.

По словам Мэрилин, она хотела сняться в байопике – фильме, рассказывающем о жизни Джин Харлоу. Монро мечтала не просто сыграть Харлоу, а именно показать ее характер, внутренний мир, борьбу за успех в мире кино. К сожалению, этот проект так и не был реализован при жизни Мэрилин.