Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука в "Мстителях 6"
Стало известно, кто окажется в центре сюжета картины "Мстители: Секретные войны". По данным популярного инсайдера MyTimeToShineHello, главными героями станут Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра, а также Росомаха, которого сыграет Хью Джекман.
Представители Marvel Studios еще не комментировали данную информацию. Премьера картины запланирована на 2027 год, поэтому пока детали держатся в тайне.
Ожидается, что в шестой части "Мстителей" главным героям придется противостоять множеству злодеев, в том числе Доктору Думу.
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