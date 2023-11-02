Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука в "Мстителях 6"

Стало известно, кто окажется в центре сюжета картины "Мстители: Секретные войны". По данным популярного инсайдера MyTimeToShineHello, главными героями станут Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра, а также Росомаха, которого сыграет Хью Джекман.

© Кадр из фильма "Человек-паук"

Представители Marvel Studios еще не комментировали данную информацию. Премьера картины запланирована на 2027 год, поэтому пока детали держатся в тайне.