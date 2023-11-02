«Глядя на фотографии Безрукова, становится понятно, что к серьезным изменениям во внешности актер не прибегал. В то же время можно предположить, что артист посещает время от времени косметолога и делает некоторые процедуры. Скорее всего аппаратные, направленные на лифтинг, борьбу с морщинами и уплотнение кожного лоскута. Трудно сказать делает ли Безруков инъекции для увлажнения кожи по типу биоревитализантов, но он однозначно прибегает к уколам ботулотоксина, чтобы скорректировать излишнюю мимическую активность в области лба. Сегодня уколами можно незначительно скорректировать мимику, чтобы это смотрелось естественно, но в то же время не вело к образованию заломов. При этом артист не трогает область вокруг глаз, возможно специально, чтобы его не заподозрили в прибегании к омолаживающим процедурам. Заметны ярко выраженные гусиные лапки в уголках глаз и небольшое нависание верхнего века. Можно было бы порекомендовать ему сделать блефаропластику, чтобы устранить эти визуальные несовершенства», — сказал Вдовин.