Сергея Безрукова заподозрили в пластике лица
Пластический хирург определил, что актер делал для своей внешности.
Российский актер Сергей Безруков в свои 50 лет выглядит достаточно привлекательно. Но все ли это от природы? Пластический хирург Александр Вдовин рассказал изданию «Страсти», к каким методам омоложения мог прибегать знаменитый артист.
Эксперт признал, что Безруков находится в очень хорошей физической форме, а также является примером того, что внешность человека зависит от множества факторов. Не в последнюю очередь роль играет и генетика. Но и забота о себе может дать плоды.
Пластический хирург считает, что сегодня не только женщины, но и мужчины-актеры предпочитают стареть красиво. Для этого они прибегаю к различным процедурам, чтобы сохранить или приумножить свои внешние данные.
«Глядя на фотографии Безрукова, становится понятно, что к серьезным изменениям во внешности актер не прибегал. В то же время можно предположить, что артист посещает время от времени косметолога и делает некоторые процедуры. Скорее всего аппаратные, направленные на лифтинг, борьбу с морщинами и уплотнение кожного лоскута. Трудно сказать делает ли Безруков инъекции для увлажнения кожи по типу биоревитализантов, но он однозначно прибегает к уколам ботулотоксина, чтобы скорректировать излишнюю мимическую активность в области лба. Сегодня уколами можно незначительно скорректировать мимику, чтобы это смотрелось естественно, но в то же время не вело к образованию заломов. При этом артист не трогает область вокруг глаз, возможно специально, чтобы его не заподозрили в прибегании к омолаживающим процедурам. Заметны ярко выраженные гусиные лапки в уголках глаз и небольшое нависание верхнего века. Можно было бы порекомендовать ему сделать блефаропластику, чтобы устранить эти визуальные несовершенства», — сказал Вдовин.
Он также резюмировал, что Сергей выглядит хорошо для своих лет, а также выразил мнение, что актер, скорее всего, регулярно занимается спортом и правильно питается, чтобы закрепить результат.